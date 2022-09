Cansou dos vizinhos barulhentos e se vingou de um jeito que eles jamais vão esquecer

Uma mulher decidiu compartilhar a vingança memorável que realizou contra os vizinhos implicantes, que não paravam de fazer barulhos constantemente, e o caso viralizou.

Na plataforma Reddit, ela explicou que se mudou para um apartamento e, à época, estudava enfermagem e trabalhava bastante, somando cerca de 16h a 18h por dia fora de casa.

“Me mudei para um apartamento e aprendi bem cedo que as paredes eram finas. Naquela época, eu trabalhava em período integral e frequentava a escola de enfermagem, então eu trabalhava em média de 16 a 18 horas por dia na maioria dos dias da semana” começou.

A moça explicou que os colegas de endereço sempre gritavam e tocavam músicas altas, mas que compreendia que a culpa não era deles e sim das paredes finas.

“Eu investi em tampões de ouvido para poder me concentrar enquanto estudava. O problema era que o barulho continuava, às vezes, indo até as 3h, 4h da manhã. Portas batendo, música estridente, conversas sendo gritadas do andar de cima para baixo, atividade sexual desnecessariamente alta”, explicou.

Sem saber o que fazer, a internauta disse que lidou por semanas com o descaso, investindo cada vez mais em fones de ouvido. Até que um dia, a mulher decidiu deixar um bilhete educado aos vizinhos.

“Pedi que tentassem amenizar o barulho depois das 22h”, relembrou, porém, nenhuma mudança aconteceu. Ela buscou ainda um pedido formalizado e mesmo assim, a bagunça persistia.

Vingança

Cansada de tanta dor de cabeça, a moradora do prédio se cansou, organizou uma playlist com 3 mil músicas, conectou em bons autofalantes e saiu para trabalhar, deixando um som exorbitante no prédio.

“Acordei por volta das 6 da manhã e sincronizei meu Mac com meu alto-falante. Eu me preparei para a escola e logo antes de sair coloquei o alto-falante no volume máximo. Saí sabendo que só estaria em casa depois das 23h”, contou.

“Quando cheguei, vi que todos os meus vizinhos estavam sentados do lado de fora na varanda. Enquanto eu estava subindo, pude ouvir minha música explodindo e apenas sorri.” relembrou ela.

O melhor foi que a moradora simplesmente deu boa noite e entrou para dentro do apartamento. Para a felicidade dela, o recado foi bem recebido e não houve mais problemas depois disso.