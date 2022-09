“Cidade grande não pode ter deputado que pensa pequeno”, diz Daniel Vilela em Anápolis

O Espaço 15 do MDB em Anápolis foi inaugurado neste sábado (03) com a presença do presidente estadual da legenda e candidato a vice-governador, Daniel Vilela (MDB).

Em discurso, o colega de chapa de Ronaldo Caiado (UB) lembrou da importância de Anápolis no contexto político e destacou que uma “cidade grande não pode ter deputado que pensa pequeno”.

Fala entendida como um recado ao presidente da Câmara Municipal, Leandro Ribeiro (PP), que vem tentando polarizar com o candidato Márcio Corrêa (MDB).

“Pra ser um deputado federal é preciso de inteligência e não achar que o papel é só destinar emenda. Isso é o de menos”, pontuou Daniel Vilela.

O emedebista explicou que este tipo de recurso, em uma cidade do porte de Anápolis, não chega a representar nem 5% dos investimentos necessários e que por isso é necessário eleger candidatos com capacidade de articulação e diálogo.

“Precisamos no Congresso Nacional de quem saiba discutir os grandes problemas e buscar soluções. E o Márcio já provou que está preparado para representar Anápolis e Goiás”, defendeu o candidato a vice-governador.