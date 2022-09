O prejuízo deixado por homem que fugiu de lotérica no interior de Goiás após as contas do mês serem pagas

A dona de uma lotérica em Colinas do Sul, município no interior de Goiás, levou um prejuízo de R$ 20 mil reais após um homem sair correndo do estabelecimento. O caso ocorreu na última quarta-feira (31) e está sendo investigado pela Polícia Civil (PC).

O que aconteceu foi que o cliente repassou 10 boletos de R$ 2 mil reais cada, para a atendente realizar o pagamento, mas quando ela concluiu a ação ele disse que não tinha o dinheiro e saiu do local.

Ao G1, a proprietária da lotérica, Elaine Gutenberg Campos, contou que o homem havia afirmando que as contas eram do patrão. Antes ele também teria ressaltado que estava com o valor suficiente para quitar os mesmos.

Após a atendente autenticar todos os boletos, o homem saiu correndo e deixou cair o celular durante a fuga. O item foi encontrado pela polícia e irá facilitar a identificação do autor.

Elaine lamenta o prejuízo e conta ainda que não foi possível fazer o estorno dos pagamentos. Um inquérito foi instaurado e o caso é investigado como um possível estelionato.