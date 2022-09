Tem gente que ainda não sabe, mas o WhatsApp liberou uma nova funcionalidade! Ela, basicamente, permite enviar fotos com visualização única e que se autodestroem pelo aplicativo. Por isso, veja como mandar uma foto que desaparece no WhatsApp!

Antes de tudo, vale lembrar que o recurso, apesar de ser similar ao de outras plataformas, por exemplo, as mídias enviadas no chat privado do Instagram ou no chat secreto do Telegram, não envia aviso de print ao remetente.

Saiba como mandar foto que desaparece no WhatsApp

1. Primeiro, abra um chat no WhatsApp e toque sobre o ícone de câmera para enviar uma foto;

2. Em seguida, selecione a imagem desejada e, antes de pressionar o botão de “enviar”, toque sobre o novo ícone de timer que aparece ao lado do avião verde.

Assim, uma notificação aparecerá na tela indicando que a mídia enviada possui visualização única;

3. Pronto! Agora você pode enviar mídias com visualização única e que se autodestroem pelo WhatsApp. Além disso, no chat, um balão com o símbolo de um relógio indicará o tipo de conteúdo: se é uma foto ou um vídeo.

Quando o destinatário das mensagens visualizar as mídias, o balão aparecerá como “Mensagem aberta”, indicando que a foto ou o vídeo já foram visualizados.

