Grávida é estuprada na calçada, mas consegue denunciar agressor após ser levada por ele à UPA

Grávida de cinco meses, uma jovem, de 22 anos, foi estuprada enquanto voltava do trabalho em Mineiros, município da região Sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na última sexta-feira (02).

O Portal 6 apurou que o crime foi descoberto quando a moça procurou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), levada pelo próprio agressor.

Ele afirmou que a levaria para receber cuidados médicos, mas a vítima deveria dizer que sofreu um acidente de bicicleta.

Quando chegou ao hospital, a jovem aproveitou a oportunidade e correu a uma atendente para contar o que havia acontecido e que o autor era o rapaz que a acompanhava.

Imediatamente, os funcionários da UPA prenderam o rapaz em uma sala e acionaram a Polícia Militar. A moça estava com diversos ferimentos. Ela afirmou que estava passando na rua quando foi atingida duas vezes com uma pedra na cabeça e estuprada ali mesmo, na calçada.

Segundo o relato, algumas pessoas viram a situação, mas não se manifestaram por pensar que eles estavam apenas ‘namorando’. Depois disso, ele a levou para um lote abandonado e abusou dela pela segunda vez. A jovem conta que estava tonta e não conseguia reagir.

Os trabalhadores da UPA afirmaram que o homem havia passado pela unidade mais cedo e teria ficado no corredor mostrando o órgão genital no corredor. Para a Polícia Militar, ele disse que nunca havia visto a moça antes, mas alegou ter tido ato consentido com ela.

A jovem foi avaliada por um médico e, por conta da gravidez, precisou ficar internada para ter acompanhamento. O suspeito foi levado para a delegacia. O caso será investigado pela Polícia Civil.