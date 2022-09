Motociclista morre após moto bater em poste tombado no chão em Goiânia

Três horas após um veículo VW Gol bater em cheio em um poste localizado na Avenida Sol Nascente, Jardim Cerrado 07, em Goiânia, no fim da tarde do domingo (04), um grave acidente ocorreu no local.

No primeiro caso, o homem fugiu e não foi identificado.

Entretanto, por volta das 20h, um homem, de 56 anos, conduzia uma motoneta de cor vermelha pela Avenida Sol Nascente sentido Jardim Cerrado quando chocou com o poste de energia que permanecia tombado sobre a pista da Avenida.

Com o impacto, o condutor da motoneta foi a óbito no local.

Já uma passageira que, conforme a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (DICT), não foi identificada, foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) em estado gravíssimo.