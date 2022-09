Abertas as inscrições para quem quer trabalhar na UEG

Estão abertas as inscrições para o concurso público da UEG, que contratará 159 servidores técnico administrativos.

As vagas são para os níveis médio e superior e as inscrições podem ser feitas até o dia 06 de outubro pelo site do Núcleo de Seleção da instituição. O valor para se inscrever no concurso é de R$ 80, para o nível médio e R$ 110 para nível superior.

A carga horária semanal é de 40 horas e os salários variam entre R$ 3.198,17 para assistentes e de R$ 5.330,27 para analistas, mais vale alimentação de R$ 500.

O concurso será dividido em três etapas: prova objetiva, avaliação de títulos e avaliação da equipe multiprofissional, esta última destinada aos candidatos com deficiência.

As provas objetivas estão previstas para serem aplicadas no dia 06 de novembro, em Anápolis, Goiânia e Aparecida de Goiânia.

