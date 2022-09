Juntos desde jovens, casal faz DNA para saber sobre os ancestrais e acaba descobrindo o que não queria

Um caso bastante atípico chamou atenção dos usuários do Reddit e viralizou depois de ser exposto no TikTok. Tratam-se de dois irmãos biológicos que foram adotados por famílias diferentes e se apaixonaram.

Sem apresentar as identidades, a irmã, de 30 anos, contou na rede social como foi que viveu um relacionamento de seis anos ao lado do irmão biológico, de 32, sem saber dos laços sanguíneos.

Segundo ela, ambos foram adotados por famílias diferentes quando crianças e seguiram rumos distintos. No ensino médio, porém, eles se encontraram e o amor nasceu.

A mulher afirmou que a conexão deles era inexplicável e acrescenta que, atualmente, entende que é graças à proximidade genética.

No post, a internauta explicou que eles viveram seis anos lindos, com direito a tudo que um casal faz, como conhecer os familiares, passar datas comemorativas juntos e terem vivências íntimas.

Em determinado momento da relação, o casal sentiu o desejo de conhecer mais sobre os ancestrais e foi então que decidiu fazer o teste de DNA.

“Eu estava animada para saber nossas origens, mas antes mesmo de chegar nessa parte eu descobri que nós somos irmãos”, relembrou.

Agora, após todo o choque, ela ressalta que não sabe o que fazer com o amor dos dois. Afinal, ainda o enxerga como ‘amor da vida’ e não sabe se importaria tanto com os laços sanguíneos, afinal vivem com famílias adotivas excelentes.