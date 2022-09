Mulher descobre traição, bate o carro quando voltava para casa em Goiás e acaba morta

Uma mulher identificada como Claudia Regina de Brito Pereira, de 46 anos, morreu em um grave acidente de trânsito no povoado de São Miguel do Quebra Linha, localizado na zona rural de Niquelândia, no Norte de Goiás.

O Portal 6 apurou que, antes de pegar a estrada no domingo (04), a vítima estava abalada por ter acabado de descobrir que o companheiro a estava traindo.

A traição havia sido descoberta logo que ela chegou de Formosa, onde vivia, para visitar o amado, e o encontrou com outra.

O homem então teria sido grosso com ela ao ser indagado sobre o que estava acontecendo. Abalada, Claudia pegou a estrada para retornar para casa.

No entanto, no caminho de volta, a mulher perdeu o controle do veículo que dirigia e colidiu contra alguns tubos de ferro que estavam na pista.

Com o acidente, Claudia foi arremessada para fora do carro e morreu no local devido à gravidade dos ferimentos.