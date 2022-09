Um homem e a filha dele foram presos na noite desta terça-feira (06), pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeitos de estuprar de um bebê, de apenas 02 anos, em Padre Bernardo, região do Entorno do Distrito Federal (DF).

A criança era filho da mulher e neto do detento. Os mandados de prisão preventiva foram deferidos pelo Judiciário após pedido do delegado Kristian Felipe da Rosa, responsável pela investigação do caso.

De acordo com a Polícia Civil, os autores se aproveitavam da vulnerabilidade do bebê e da convivência doméstica para realizar a crueldade.

Recolhidos na Unidade Prisional do município, mãe e avô vão responder presos pelo crime de estupro de vulnerável.