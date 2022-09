Um adolescente, de 17 anos, foi baleado enquanto estava em um bar em Santa Helena de Goiás, cidade da região Sudoeste do estado. A tentativa de homicídio aconteceu no final da noite desta quarta-feira (07).

O Portal 6 apurou que o rapaz estava na calçada do estabelecimento, na companhia de amigos, quando uma caminhonete se aproximou.

Uma pessoa saiu do veículo e efetuou quatro disparos com armas de fogo em direção à vítima. No momento, ele tentou correr para dentro do bar, mas acabou caindo no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) esteve no local para prestar os primeiros socorros. O rapaz foi encaminhado ao hospital responsável e está em estado estável, sem risco de morte.

As câmeras de segurança do estabelecimento gravaram o momento em que o crime aconteceu. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).