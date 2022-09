Ecovias inaugura ponto para descansos de caminhoneiros em Uruaçu

A Ecovias do Araguaia, concessionária que administra diversos trechos das BRs-153, 080 e 414, inaugurou nesta quinta-feira (08), o primeiro ponto de parada e descanso (PPD) para caminhoneiros.

O PPD está instalado no km 211, da BR-153, em Uruaçu. O espaço de 20 mil m² é equipado com 78 vagas para caminhões, wi-fi, chuveiros com água quente e local para refeições, além de outras comodidades.

O local funcionará 24h por dia, de segunda a domingo. A construção era um dos compromissos firmados pela Ecovias no contrato de concessão das rodovias.

A cada período de 24h, o caminhoneiro poderá descansar por 12h no PPD. O objetivo é diminuir o número de acidentes causados por sonolência ao volante.

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) com a Academia Brasileira de Neurologia e o Conselho Regional de Medicina, 42% dos acidentes estão relacionados ao sono.