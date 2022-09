Nasce primeira filha de Nicolas Cage com a esposa Riko Shibata

O ator Nicolas Cage 58, e a esposa Riko Shibata, 27, celebraram a chegada do seu primeiro bebê juntos, a filha August Francesca Coppola Cage, nesta quarta-feira (7), em Los Angeles, segundo a People.

“Nicolas e Riko estão felizes em anunciar o nascimento de sua filha. Mãe e filha estão bem”, disse um representante do casal com exclusividade à publicação. Até o momento nenhuma foto da recém-nascida foi divulgada.

A menina é a primeira filha de Riko e a terceira de Cage, que é pai de Kal-El, 16, e Weston, 31, de relacionamentos anteriores. “Meus meninos estão todos crescidos e sinto falta de ir à loja de brinquedos. Sinto falta de cantar canções de ninar e balançar na cadeira de balanço”, disse Cage a People, em abril deste ano.

A gravidez de Shibata foi confirmada em janeiro deste ano com um representante do casal que afirmou que os futuros papais estavam muito felizes. No mês seguinte, eles se casaram em uma cerimônia íntima no Wynn Hotel em Las Vegas, em homenagem ao aniversário de seu falecido pai.

Antes de Shibata, o ator foi casado com Patricia Arquette (1995-2001), Lisa Marie Presley (2002-2004), Alice Kim (2004 a 2016) e Erika Kookie -o casamento aconteceu em 2019 e durou apenas quatro dias.