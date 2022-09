Polícia prende suspeito de matar 4 pessoas a tiros em Memphis, nos EUA

A polícia de Memphis, nos Estados Unidos, prendeu um suspeito de ser o homem que atirou em várias pessoas na cidade nesta quarta-feira (7). Pelo menos um dos crimes foi transmitido ao vivo no Facebook. Quatro pessoas morreram e três ficaram feridas após os ataques, informou o chefe de polícia de Memphis, C.J. Davis, durante entrevista coletiva.

“O suspeito está sob custódia”, disse a polícia de Memphis em sua conta no Twitter. A polícia identificou o suspeito como Ezekiel D. Kelly. Horas antes, a polícia alertou pelo Twitter que estava recebendo relatos de que o autor dos disparos estava gravando suas ações no Facebook e pediu que as pessoas permanecessem dentro de suas casas.

No vídeo postado no Facebook uma voz diz que “isso é real” e em seguida mostra o disparo contra uma pessoa dentro de um estabelecimento comercial. Antes da prisão do suspeito, a polícia divulgou antes que o atirador poderia ter roubado um carro para fugir do local.