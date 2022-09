Um a cada três candidatos a deputado federal em Goiás não possui formação superior

Das 387 candidaturas para deputado federal em Goiás, 32,2% são de pessoas sem ensino superior completo. O levantamento foi realizado pelo Portal 6 com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em números absolutos, são 125 candidatos que não têm diploma acadêmico contra 262 que se formaram em cursos de “terceiro grau”. Dos que não possuem formação superior, 78 detêm ensino médio completo (20,1%) e 26 têm ensino superior incompleto (6,7%).

O perfil da escolaridade dos candidatos mostra, ainda, que sete não concluíram o ensino médio e outros sete têm ensino fundamental incompleto. Cinco deles se formaram no ensino fundamental e dois não têm formação escolar, mas leem e escrevem.

De acordo com o TSE, dos 4,87 milhões de eleitores goianos aptos a votar nas eleições deste ano, 11,72% concluíram a graduação. O valor corresponde a 570.577 de eleitores – 37.474 pessoas a mais do que no pleito de 2018.

O que faz um deputado federal

Embora o cargo não exija formação superior, os integrantes da Câmara dos Deputados têm duas atribuições complexas: legislar e fiscalizar.

O parlamentar eleito pode propor novas leis e sugerir a alteração ou revogação das já existentes, incluindo a própria Constituição. Também compete aos deputados federais, junto com os senadores, averiguar a aplicação adequada dos recursos públicos e demais ações do Governo Federal.

Além disso, os congressistas apresentam emendas para destinar verbas às obras específicas em seus estados e municípios. A lei estabelece, ainda, que somente a Câmara tem poderes para autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República.