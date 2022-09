Caiado chega a 53,9% e pode ser eleito já no primeiro turno, mostra Serpes/O Popular

A nova rodada da pesquisa Serpes/O Popular mostra que Ronaldo Caiado (UB), candidato a reeleição, tem 53,9% das intenções de voto e caminha para ser eleito já no primeiro turno.

Principal adversário do governador na corrida pelo Palácio das Esmeraldas, Gustavo Mendanha (Patriota) está com 19,2%.

O candidato à reeleição teve um aumento de 6,2% nas intenções de voto em relação à última pesquisa. Já o ex-prefeito de Aparecida oscilou negativamente em 0,5% ponto percentual.

Em relação aos votos válidos, Caiado aparece com 65%. Para vencer em primeiro turno, ele precisa de 50% mais um.

O terceiro colocado na disputa é Major Vitor Hugo (PL), com 4,7%. Wolmir Amado (PT) aparece com 2,2% das intenções de voto.

Na sequência estão Cintia Dias (PSOL), com 1,4% e Helga Martins (PCB), com 0,9%. Edigar Diniz (Novo) e Professor Pantaleão (UP) têm 0,5% e 0,4%, respectivamente.