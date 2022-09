Mulher que encontrou bebê em lote baldio em Itapuranga era mãe da criança

A Polícia Civil (PC) descobriu que a mulher que encontrou uma recém-nascida em um saco plástico, na cidade de Itapuranga, era, na verdade, a mãe da criança.

As suspeitas foram levantadas porque logo após o resgate do bebê, a moça foi até o hospital do município passando mal. Ao G1, a delegada Giovana Piloto contou que ela teria dado a luz sozinha durante a madrugada desta quinta-feira (08).

Giovana explica ainda que a mulher escondeu a criança e fingiu não ser dela e simulou a situação. Na instituição de saúde, os sintomas foram assimilados como indícios de pós-parto. A equipe chamou a psicóloga para fazer o atendimento.

A mulher admitiu que era a mãe depois de muita conversa com a profissional. Antes disso, ela negou por diversas vezes. A família também afirmou que não suspeitava da gravidez e que nem mesmo sabia que ela havia dado a luz.

O médico responsável pela avaliação de saúde afirmou que o cordão umbilical do bebê foi arrancado pelas mãos da própria mãe.

As duas estão internadas, a mulher deve receber alta nesta quinta-feira (09), já a menina, ainda não tem data. O Conselho Tutelar deixou a avó responsável pela criança até que a Justiça de Goiás decida a guarda definitiva.

De acordo com a Polícia Civil, a mãe da criança deve responder por abandono de recém-nascido.