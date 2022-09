O que é a janela de Overton? Entenda o que ela tem a ver com todos nós

A imagem que ilustra a capa desse artigo, foi tirada em um centro cirúrgico. Tudo o que vemos está limitado pela janela. Ao aproximarmos, mesmo fora da sala vimos mais elementos na cirurgia. Ou seja, o horizonte se amplia.

Isso é a Janela de Overton. Há uma manipulação para que o inaceitável passa a ser aceitável, ou vice-versa.

Por que digo isso? Muitos manipulam a opinião pública para mudar ou aceitar uma ideia. Isso inclui imprensa, políticos, institutos de pesquisa e outros. Essa influência pode ser positiva ou negativa.

Um exemplo recente dessa manipulação acontece em Anápolis. Propagandearam que a cidade está fazendo história, com as contas em dia, e vamos contrair uma dívida de R$500 milhões. O anapolino vai pagar essa conta daqui há dois anos. Exatamente quando começar a gestão do próximo prefeito.

A estratégia de manipulação será dizer que a cidade se tornará um canteiro de obras que nos levará a um nível que talvez nem exista em Goiás, no Brasil ou no mundo.

Particularmente considero qualquer tipo de empréstimo público inaceitável. Vão tentar mudar a janela de Overton dos anapolinos e aumentar a popularidade da ideia para acreditarmos que tudo isso é bom. Uma conta muito alta ficará para pagarmos, num futuro próximo.

Estamos há poucos dias das eleições. Já vemos ataques covardes entre candidatos. Fiquem atentos com nossas janelas frente a falsas propagandas. E mais atentos ainda, no que Goebbels já dizia: “Uma mentira repetida mil vezes torna-se verdade”.

Anápolis precisa dos anapolinos.

É isso.

José Fernandes é médico (ortopedista e legista) e bacharel em direito. Atualmente vereador em Anápolis pelo MDB. Escreve todas às sextas-feiras. Siga-o no Instagram.