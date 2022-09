Seis lugares para praticar esportes radicais e fugir da rotina na Grande Goiânia

Para fugir da monotonia do dia a dia e, de quebra, dar aquela ‘chacoalhada’ na rotina, alguns lugares na Grande Goiânia podem ser perfeitos para isso, já que oferecem algumas práticas radicais.

Além de dar aquele pico de adrenalina, as atividades podem cooperar para o bem-estar físico e mental o dos participantes.

Pensando nisso, o Portal 6 preparou uma lista com algumas opções de esportes radicais para conhecer e fugir da ‘mesmice’.

1. Paramotor Goiás

Se é adrenalina que você procura, então pode se preparar. A Paramotor Goiás, que fica na Rua Bom Jardim, no Residencial Alphaville Flamboyant, oferece a prática de paramotor – considerado uma adaptação do parapente.

O voo dura em média 13 a 15 minutos – com a possibilidade de tirar fotos e vídeos durante a ação – e é necessário desembolsar um valor de R$ 200.

2. Goiânia Airsoft Paintball (GAP)

Localizado na Avenida João Leite, no Setor Santa Genoveva, a Goiânia Airsoft Paintball (GAP) é uma opção para quem está interessado em conhecer o chamado ‘tiro de tinta’.

O local está aberto durante todos os dias da semana, mas com funcionamento em horários divergentes. Na segunda-feira, a abertura é das 14h até às 21h.

Já de terça à sexta-feira, a área funciona das 09h até às 21h. E de sábado e domingo, das 08h às 18h.

Para participar, é necessário entrar em contato com o estabelecimento por meio do número (62) 8538-0307 e agendar um horário para realizar a atividade.

Os valores variam de R$ 60 à R$ 70 por pessoa, dependendo da modalidade e da data a ser escolhida.

3. Vertical Escalada

Para aqueles que estão afim de desbravar uma nova modalidade, a Vertical Escalada pode ser uma ótima opção.

O local fica na Rua T-50, no Setor Bueno, e oferece aulas para a atividade de escalada, que consiste em subir em paredes ou rochas, com o auxílio de cordas e equipamentos especiais.

O estabelecimento fica aberto de segunda a sexta-feira, das 09 às 22h, mediante horário marcado. O preço para praticar a escalada pode oscilar dependendo do tempo a ser escolhido.

4. Wake Brothers Cable Park

Na Alameda Pampulha, no setor Jaó, em Goiânia, a empresa Wake Brothers Cable Park é ideal para curtir algumas aventuras aquáticas e se divertir na companhia de alguém ou até sozinho.

Por lá, é possível conhecer a prática de flyboard – equipamento que é conectado a uma moto aquática (jet ski) e permite que uma pessoa voe até 10 metros de altura.

Para os interessados em conferir a atração, o preço para mergulhar na prática é de R$ 100, por 20 minutos, e R$ 120 para 30 minutos.

5. Curta Mais Kart

Outra opção para se divertir e curtir o fim de semana é andar de kart no estabelecimento Curta Mais Kart, que fica no estacionamento do Goiânia Shopping, no Setor Bueno.

O local fica aberto durante todos os dias da semana, das 14h até às 22h. Para experimentar a prática por apenas 20 minutos, o valor é de R$ 70 (no dinheiro ou via Pix) e R$ 75 no cartão.

Já para 30 minutos, o preço é de R$ 80 (à vista) e R$ 85 no crédito.

6.Sunset Wake Park

No Sunset Wake Park, no Condomínio Alto da Boa Vista, em Senador Canedo, é possível praticar as mais diferentes modalidades de Waterboard – desporto aquático praticado com uma prancha que é puxada por uma lancha.

Além do espaço próprio para quem gosta de fazer a atividade, o local possui uma paisagem ‘radical’ e um espaço ideal para quem quer relaxar após o momento de adrenalina.

O local fica aberto de terça à sexta, das 12h às 18h e sábado e domingo das 10h às 18h. O valor para entrada varia de R$ 20 à R$ 30, conforme o dia a ser escolhido.