Um homem foi preso neste sábado (10) após furtar 14 peças de picanha em um supermercado no centro de Rio Verde, região Sudoeste de Goiás.

Segundo a Polícia Militar (PM), a gerência do estabelecimento deu falta da mercadoria, em uma checagem de estoque. A partir disso, os funcionários checaram as câmeras de segurança e perceberam a ação.

Nas imagens, o homem passa pelo caixa e, sem o operador perceber, pega algumas sacolas vazias e as coloca no bolso. Em seguida, com um carrinho de compras, ele vai até o freezer de carnes, põe as peças dentro das sacolas e sai como se tivesse pagado por elas.

Neste supermercado, o crime aconteceu pela primeira vez na última quinta-feira (08). O suspeito, no entanto, voltou ao local neste sábado e tentou cometer um novo furto. Ao ser reconhecido pela administração, ele chegou a tentar fugir, mas foi contido pelo segurança do estabelecimento até a chegada da PM.

O homem confessou os furtos recentes e um terceiro, realizado em supermercado da mesma rede, porém em outro endereço. Na casa dele, os policiais encontraram outras peças de carne e as mesmas roupas que ele utilizou no furto anterior, conforme imagens de vídeo.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à 8º Delegacia Regional da Policia Civil, em Rio Verde. O suposto autor possui várias passagens pelo mesmo crime.