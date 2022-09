Três apostas de Goiás acertam cinco números e quase levam prêmio de R$ 70 milhões da Mega-Sena

Três apostas de Goiás quase levaram a bolada acumulada da Mega-Sena. O sorteio do concurso 2518 ocorreu no sábado (10) e foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP).

Os números sorteados foram 03-22-23-44- 53-60. Ao todo 112 apostas registradas em todo o país acertaram cinco números.

Dessas, apenas três são de Goiás. Duas são de Goiânia e uma de Luziânia – no Entorno do Distrito Federal. Elas foram feitas de forma simples, pagando apenas R$ 4,50 e pela internet.

Cada um deles vai levar R$39.587,01.

A estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF) é de que o valor do próximo sorteio seja de R$ 75 milhões, ocorrido na próxima terça-feira (13).