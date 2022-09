Cobrança de novos pedágios em Goiás pode começar em outubro; veja locais e valores

Instaladas em sete cidades de Goiás, as novas praças de pedágio nas BRs 153, 080 e 414 podem começar a operar a partir de 8 de outubro. A data marca um ano do início da concessão e, segundo o contrato, prevê que a cobrança já pode ser feita – desde que sejam cumpridos alguns critérios.

Ao Portal 6, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informa que, neste período, a concessionária Ecovias do Araguaia deve finalizar a construção das praças de pedágio e entregar um programa de redução de acidentes. Outro pré-requisito para o funcionamento é fazer o cadastro do passivo ambiental.

A ANTT comunicou que está em andamento com a análise e que, em breve, divulgará sobre a aprovação ou não da cobrança de pedágio e data exata. Os valores a serem cobrados, por outro lado, já foram definidos. Os preços vão variar entre R$ 11,00 e R$ 13,10.

Os novos pontos estão instalados nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte, Campinorte, Hidrolina, Jaraguá, Santa Rita do Novo Destino e Corumbá de Goiás. As edificações das praças já foram finalizadas. No entanto, a Ecovias passa por processo de ajustes para colocar em operação.

Quanto aos radares de velocidade, o contrato de concessão prevê a instalação de 80 dispositivos fixos de controle de velocidade ao longo dos 851 km de vias. Na BR-153, serão 61 dispositivos; 15 na BR-414 e quatro na BR-080. Os equipamentos devem ser implantados até outubro deste ano, segundo cronograma da Ecovias do Araguaia.

Confira os valores das novas praças de pedágio em Goiás:

Praça de Porangatu – BR-153 – R$ 11,00

Praça de Estrela do Norte – BR-153 – R$ 10,60

Praça de Campinorte – BR-153 – R$ 13,10

Praça de Hidrolina – BR-153 – R$ 13,10

Praça de Jaraguá – BR-153 – R$ 13,10

Praça de Santa Rita do Novo Destino – BR-080 – R$ 13,10

Praça de Corumbá de Goiás – BR-414 – R$ 13,10