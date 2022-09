A batida entre dois carros deixou seis pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira (12).

O acidente ocorreu na GO-060, próximo ao município de Turvânia – localizado na região Central do estado. Segundo testemunhas, duas das vítimas seriam irmãos e estariam indo a um velório de uma tia, em Firminópolis.

Imagens mostram que se tratavam de um VW Golf cinza e um Chevrolet Astra da cor preta. Ambos ficaram destruídos às margens da rodovia.

Conforme o Corpo de Bombeiros, no Golf estavam quatro pessoas e nenhuma delas sobreviveu.

Já no Astra, estavam uma mulher, que morreu no local, um homem que foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu, além de outros dois passageiros que foram socorridos com vida.

Eles foram encaminhados para o Hospital Regional de Montes Belos. Os passageiros não tiveram as identidades reveladas.