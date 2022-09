Jornais britânicos repetem foto de caixão da rainha em edições impressas

Ao menos 11 jornais britânicos chegaram às bancas na madrugada desta segunda-feira (12), ainda noite de domingo (11) no Brasil, com praticamente a mesma foto estampada na primeira página de suas versões impressas. A coincidência foi inclusive apontada por um deles, The Guardian, ao publicar a compilação feita pela editora da BBC Allie Hodgkins-Brown.

The Sun, Daily Mail, Guardian, The Times, Independent, I, Daily Express, Financial Times, Metro, Daily Mirror e Daily Telegraph optaram por uma imagem que mostra o caixão da rainha Elizabeth 2ª sendo retirado do carro funerário ao chegar ao Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, onde passará esta noite. Diferenças mínimas se deram apenas no corte da foto em cada capa.

A imagem é como a que ilustra este post -aqui, do fotógrafo Alkis Konstantinidis, distribuída pela agência AFP.

Muitas chamadas também eram variações da mesma expressão, “a jornada final” citada pelo novo rei, Charles 3º, para comentar o início das cerimônias que antecedem o funeral da soberana. O caixão de Elizabeth deixou neste domingo o Castelo de Balmoral, onde a rainha morreu na última quinta. Ele vai passar por Edimburgo e Londres antes do enterro, em Windsor, no próximo dia 19.