Abertas mais 449 vagas para trabalhar no IBGE em Goiás; veja como se inscrever

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu mais um processo simplificado para contratação de Recenseador, de Agente Censitário Municipal (ACM) e de Agente Censitário Supervisor (ACS) para trabalharem no Censo 2022.

As vagas estão disponíveis para diversos municípios de Goiás, sendo: 438 vagas para recenseador (145 municípios), três vagas para ACM e oito vagas para ACS (11 municípios).

Para o cargo de recenseador, o interessado deve ter Ensino Fundamental Completo. A jornada é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da necessidade da participação integral e obrigatório do treinamento. O salário depende da produção, mas poderá ser simulado por meio do site.

Para as vagas de ACM e ACS, os interessados precisam ter ensino médio completo, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o prazo de contratação é de até cinco meses, podendo ser prorrogado.

Os salários são de R$ 2.100 para ACM, que tem por função gerenciar o trabalho no posto de coleta, e de R$ 1.700 para ACS, que tem por função supervisionar e orientar os recenseadores durante a execução dos trabalhos em campo. Ambos ainda fazem jus aos auxílios alimentação e transporte, conforme a legislação vigente.

As inscrições são gratuitas e seguem até a próxima sexta-feira (16). Eles devem ser feitas nos postos das cidades com vagas.

Para isso, o candidato deve comparecer a um dos postos de inscrição do IBGE relacionados no Anexo I do edital e entregar o formulário de inscrição, disponível no Anexo III do edital, preenchido e assinado. A apresentação da documentação original ou cópia autenticada (identidade e titulação acadêmica) deve ser feita apenas no momento da contratação. A análise dos títulos será classificatória.