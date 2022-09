Morte de professora da rede municipal comove Anápolis: “luto”

A coordenadora e professora da Escola Municipal Deputado José de Assis, Kelly Cristina, faleceu na tarde desta quinta-feira (15), em Anápolis.

A partida foi lamentada pelo Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Anápolis (Sinpma), que postou uma nota de pesar nas redes sociais.

Na escola onde era coordenadora, as aulas foram suspensas nesta sexta-feira (16). Em postagem compartilhada no story do Instagram, a unidade declarou que está “enlutada e entristecida pelo fato ocorrido”.

O falecimento de Kelly Cristina provocou comoção na comunidade escolar de Anápolis. Pessoas que a conheciam aproveitaram para se despedir da educadora.

Confira a postagem realizada pela Escola Municipal Deputado José de Assis no Instagram: