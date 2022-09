Pesquisa Serpes para o Governo de Goiás: Caiado tem 52,4%, Mendanha 16,2% e Major Vitor Hugo 6%

Saiu na noite desta sexta-feira (16) nova rodada da pesquisa Serpes para o Governo de Goiás contratada pelo jornal O Popular.

No cenário estimulado, o levantamento mostra que o atual governador e candidato à reeleição Ronaldo Caiado (UB) segue estável na primeira posição com 52,4% de intenções de voto.

Ex-prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha (Patriota) aparece com 16,2% e Major Vitor Hugo (PL) com 6%. Wolmir Amado (PT) marcou 2,2%, seguido pela candidata do PCB, Helga Martins, com 0,9%.

Já Cíntia Dias (PSOL) teve 0,7% e Edigar Diniz (Novo) e Professor Pantaleão (UP) pontuaram 0,5% cada. A margem de erro é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Realizada entre 12 e 14 de setembro, a Serpes entrevistou 801 pessoas – 14,9% afirmaram ainda não saber em quem votar e 5,6% disseram que devem anular ou não comparecer às urnas no dia 02 de outubro.

O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral com os protocolos GO-01516/2022 e BR-06004/2022.