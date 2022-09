Acusada de traição, mulher faz exame de DNA e descobre grande erro sobre a própria filha

Uma jovem, de 29 anos, tem passado por momentos difíceis após o marido fazer um teste de DNA com a suposta filha, descobrir que não é pai. Mas essa nem foi a pior parte da história.

Sem a identidade revelada, a família precisou fazer novamente o exame com a garotinha, de 05 anos, e descobriu o inimaginável: nem mesmo a mãe tinha laços biológicos com a menina.

A princípio, ela só aceitou a realização do DNA para comprovar total fidelidade ao esposo, porém o caso acabou revelando uma possível troca de bebês na maternidade, o que gerou muito medo para a moça.

“Fizemos o exame de sangue de paternidade para ele, eu e nossa filha. Tínhamos consulta com um especialista, mas foi cancelada porque, bem, alguns de vocês adivinharam: minha filha também não é biologicamente minha”, disse nas redes sociais.

Uma denúncia precisou ser formalizada na polícia, juntamente da abertura de um processo contra o hospital onde a garotinha teria nascido.

“Tenho dormido no quarto da minha filha e estou com muito medo de que a tirem de mim, mas ao mesmo tempo quero saber onde está a minha filha biológica e se ela está bem . Peço a Deus que ela esteja bem”, finalizou a história.

Nas redes sociais, os internautas ficaram revoltados com a primeira posição do pai: “ele deveria ter conversado com ela primeiro. Claramente o bebê foi trocado na maternidade”, disse uma internauta.

“Muito problemática essa desconfiança dele. Agora a moça está sem chão. Parabéns a ele”, ironizou outro.

