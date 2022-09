Homem que deu soco na filha de um mês é preso em Planaltina

Um homem, de 45 anos, foi preso em flagrante em Planaltina, cidade goiana no Entorno do Distrito Federal, nesta quinta-feira (15) após agredir a própria filha de um mês e usar uma identidade falsa por cerca de 10 anos.

A Polícia Civil (PC) descobriu que o detento usava o nome do irmão, que reside no Piauí, desde 2012 e já chegou até registrar oito filhos com esta identificação. Ele responde três processos.

O homem foi pego depois de ter praticado violência doméstica e familiar contra a esposa. Durante uma briga com a companheira, ele deu um soco na filha, de apenas um mês, na segunda-feira (12).

Depois da agressão, ele fugiu para o Distrito Federal e logo depois se apresentou na delegacia, já com um advogado.

Foi durante a investigação que a PC descobriu a inconformidade na identidade do suspeito, que possui dezenas de registros criminais.

Ele é infrator de diversos delitos, como furtos mediante fraude, estelionato e o atual de falsa identidade. A Polícia Civil segue investigando o homem.