“Era para morrer”: deputado sofre acidente em Goiás e publica vídeo contando sobre o livramento

O deputado estadual Henrique Arantes (MDB) sofreu um acidente de carro na noite desta sexta-feira (16), entre Caçu e São Simão, no Sul de Goiás.

Ele e a equipe estavam nas imediações de Cachoeira Alta. Segundo o relato do parlamentar, a equipe se deparou com um carro sem sinalização na traseira, mas já não havia como desviar, uma vez que um caminhão seguia no sentido contrário.

O motorista de Arantes se chocou contra o veículo e ainda bateu em árvores e galhos fora da pista. Ninguém, no entanto, ficou ferido.

Na publicação, no Instagram, o deputado, que cumpria agenda da campanha de reeleição, descreveu o acidente com detalhes.

“Pessoal, escapamos de uma. Era pra morrer, mas Deus nos salvou. Um carro sem nenhuma luz andando devagar na rodovia quando tiramos dele uma carreta do outro lado, ou era morrer debaixo da carreta ou bater na traseira do carro, batemos e saímos da estrada, passando entre duas árvores que mal cabia um carro”.

Ele lembrou que não houve ferimentos, embora o carro tenha sofrido danos irreparáveis. “Ninguém machucou, Eu, o Lucas e o Fernandinho não tivemos nenhum arranhão. O ocupante do outro carro também não se machucou. O carro ficou destruído, mas tudo deu certo e conseguimos perseverar. Obrigado pelos pensamentos positivos e orações de todos!”