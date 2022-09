Inscrições abertas para quem quer começar a carreira na Brainfarma, em Anápolis

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Estágio 2023 da Brainfarma, uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil e com atuação em Anápolis.

As 61 vagas disponíveis são para as áreas de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e Qualidade, Operações, Operações Industriais, Financeiro, Projetos, Mercado Institucional, entre outras.

Os pré-requisitos para participar do processo seletivo é que os candidatos estejam no penúltimo ou último ano do curso de graduação e ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais.

Além de Anápolis, as vagas também estão disponíveis para as cidades de Barueri e Jundiaí, ambas em São Paulo.

As inscrições vão até o dia 12 de outubro e podem ser feitas pelo site da Cia de Talentos.