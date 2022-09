Lago Corumbá IV vira novo point para turismo de aventura em Goiás

Na rota entre Brasília e Goiânia, o Lago Corumbá IV está se tornando uma das principais atrações turísticas da região. Com área de 173 quilômetros quadrados, o local ganha um novo destino para os apaixonados por Turismo de Aventura: o Ecoventura.

Localizado às margens do lago, dentro do Escarpas Eco Parque, em Abadiânia, o lugar tem uma extensa área de cerrado preservada com estrutura para atividades como caiaque, standup e flutuante. O parque ainda conta com tirolesa com 550 metros de extensão e trilhas ecológicas.

O Escarpas é um complexo de lazer com 11 milhões de metros quadrados. Além de um condomínio ecológico, o espaço tem marina, restaurante e clube, que está com primeira etapa concluída. A previsão é que, até o final de 2023, as obras da primeira fase do complexo sejam totalmente concluídas.

O evento de inauguração ocorrerá neste sábado (17) com a participação da Banda Venosa, que fará um show no andar superior do flutuante do Escarpas, a partir de 12h.

Quem estiver nas embarcações, é só se aproximar para curtir. Em solo, o público poderá acompanhar a apresentação na praia do complexo. O ingresso será feito mediante cadastro prévio online.