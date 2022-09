Marconi abre vantagem sobre Delegado Waldir na disputa pelo Senado, diz Serpes

Pesquisa Serpes/O Popular divulgada nesta sexta-feira (16) aponta que Marconi Perillo (PSDB) ampliou a liderança na corrida para o Senado Federal em Goiás.

O levantamento mostra o tucano com 25,8% das intenções de voto no estado. Ele tem mais de 12 pontos percentuais de vantagem sobre o segundo colocado, Delegado Waldir (UB), que caiu 5,3 pontos em relação à última sondagem e agora tem 13,2%.

O deputado federal João Campos (Republicanos) somou 6,9%. Wilder Morais (PL) tem 5,4%, enquanto Denise Carvalho (PCdoB) aparece com 5%, o mesmo índice de Alexandre Baldy (PP).

Vilmar Rocha (PSD), com 3,4%; Leonardo Rizzo (Novo), com 1,2%; Manu Jacob (PSOL), com 1,1%; e Antônio Paixão (PCO), com 1,1%, também pontuaram.

O maior número é o de indecisos, que somam 57,4%, frente a 60,2% na pesquisa de 09 de setembro.

O Instituto Serpes ouviu 801 eleitores em Goiás. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.