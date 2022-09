Ministério da Agricultura manda recolher lotes de petisco para cães de três empresas

O Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) determinou o recolhimento de lotes de petiscos para cães das empresas FVO Alimentos Ltda., Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais e Upper Dog Comercial Ltda.

De acordo com o ministério, foram detectados lotes de propilenoglicol adulterado utilizados na fabricação dos petiscos. A suspeita é que o composto tenha sido contaminado por monoetilenoglicol, uma substância tóxica, causando as mortes de cachorros em ao menos nove estados e no Distrito Federal, segundo denúncias dos tutores.

Em nota, a FVO Alimentos diz que recolheu do mercado os petiscos Dudogs, Patê Bomguy e Bomguytos Bifinho antes da determinação do ministério, publicada na sexta-feira (16). Procuradas, Peppy Pet e Upperdog não responderam até a publicação da reportagem.

A contaminação do composto começou a ser investigada após as mortes, no início de setembro, de nove cães em Minas Gerais e em São Paulo, que consumiram petiscos da marca Bassar Pet Food.

Os lotes que devem ser recolhidos, segundo o Ministério da Agricultura, são dos petiscos Bifinho Bomguytos de frango e churrasco, Bifinho Qualitá sabor churrasco e Dudogs, da FVO Alimentos Ltda; Bifinho e Peppy Dog de frango grelhado, Palitinho Peppy Dog sabor carne com batata doce, Palitinho Peppy Dog Frango com ervilha, Bifinho Peppy Dog carne assada, Bifinho Peppy Dog filhotes – leite e aveia e Palitinho Peppy Dog carne com cenoura, da Peppy Pet

Indústria e Comércio de Alimentos para Animais; e Dogfy injetado tamanhos PP, P e M. Confira a lista completa dos lotes abaixo.

No texto da determinação, o ministério diz que o propilenoglicol é um produto permitido para a alimentação animal e que as investigações são relacionadas a uma possível contaminação do composto por monoetilenoglicol.

“Até o momento, não existe diretriz do Ministério de suspender o uso de produtos que contenham propilenoglicol na sua formulação, além dos já mencionados”, diz a pasta.

O produto é da mesma família do dietilenoglicol, substância apontada como a causa da morte de dez consumidores da cerveja Backer em Minas Gerais em 2019 e 2020. Ambas provocam danos severos aos rins.

VEJA OS LOTES DE PETISCOS QUE DEVEM SER RECOLHIDOS

FVO Alimentos Ltda

– Bifinho Bomguytos sabor frango 65 g (lote 103-01)

– Bifinho Bomguytos sabor churrasco 65 g (lotes 221-01, 228-01, 234-01 e 248-01)

– Bifinho Qualitá sabor churrasco (lote 237-01)

– Dudogs (lotes 237-01 e 242-01)

Peppy Pet Indústria e Comércio de Alimentos para Animais

– Bifinho 60 g Peppy Dog frango grelhado (lotes 5026 e 5738)

– Palitinho 50 g Peppy Dog carne com batata doce (lotes 5280, 5283, 5758 e 5759)

– Palitinho 50 g Peppy Dog frango com ervilha (lotes 5282 e 5746)

– Bifinho 500 g Peppy Dog carne assada (lotes 5274 e 5734)

– Bifinho 60 g Peppy Dog filhotes – leite e aveia (lote 5736)

– Palitinho 50 g Peppy Dog carne com cenoura (lote 5760)

Upper Dog Comercial Ltda

– Dogfy injetado tamanho PP (lotes 0003/202204, 0004/202206, 0006/202206, 0008/202206, 0009/202201, 0010/202206, 0012/202201, 0012/202206, 0013/202203, 0014/202206, 0015/202205, 0016/202205, 0017/202205, 0018/202206, 0023/202201, 0023/202207, 0024/202206, 0024/202207, 0027/202205, 0025/202207, 0026/202206)

– Dogfy injetado tamanho P (lotes 0001/202201 a 0008/202201, 0013/202201 a 0017/202201, 0024/202201, 0007/202202, 0010/202202 a 0018/202202, 0001/202203 a 0009/202203, 0001/202204 a 0009/202204, 001/202205 a 0028/202205, 0001/202206 a 0009/202206, 0011/202206, 0013/202206, 0015/202206, 0017/202206, 0019/202206 a 0025/202206, 0030/202206 a 0033/202206, 0009/202207 a 0011/202207, 0016/202207, 0019/202207, 0020/202207, 0026/202207 a 0030/202207, 0012/202208 a 0021/202208)

– Dogfy injetado tamanho M (lotes 0010/202201, 0011/202201, 0018/202201 a 0022/202201, 0001/202202 a 0009/202202, 0019/202202 a 0023/202202, 0010/202203 a 0012/202203, 0014/202203, 0004/202204, 0005/202204, 0012/202205 a 0014/202205, 0002/202206, 0027/202206 a 0029/202206, 0021/202207 e 0022/202207)