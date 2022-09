Rodrigo Pacheco assume Presidência da República por quatro dias

O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), assumirá por quatro dias a Presidência da República em virtude de viagens internacionais de Jair Bolsonaro (PL) e do vice-presidente, Hamilton Morão (Republicanos). Terceiro na linha de sucessão presidencial, é a terceira vez que o congressista assume o cargo.

O presidente Jair Bolsonaro viajou neste sábado (17) para participar do funeral da rainha Elizabeth II, em Londres, no Reino Unido. A cerimônia será realizada na próxima segunda-feira (19).

Já o vice-presidente, Hamilton Mourão, viaja para Lima, no Peru, neste sábado. Ele fica no país até o dia 20. O segundo na linha de sucessão, presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) vai para Nova York, nos Estados Unidos.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB) responde pela Presidência do Senado, neste período. De acordo com a legislação, candidatos não podem assumir o posto de presidente da República nos seis meses anteriores ao pleito. Hamilton Mourão disputa uma vaga no Senado, pelo Rio Grande do Sul, e Arthur Lira tenta a reeleição ao cargo de deputado federal.

Agenda

Lira também vai participar no evento da ONU e retorna ao Brasil com a comitiva presidencial. Já o vice-presidente Hamilton Mourão viaja ao Peru no fim da tarde deste sábado (17) e, no domingo (18), deve se encontrar com o presidente Pedro Castillo.A agenda em Lima também deve ter uma reunião com a vice-presidente peruana, Dina Boluarte. No país vizinho o vice-presidente vai ainda participar da Expoalimentaria Perú 2022. A feira de insumos alimentícios terá produtores brasileiros.