Saúde de Anápolis utilizará orçamento milionário para manutenções e investimentos na área

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) de Anápolis utilizará o orçamento milionário destinado à ela para obras de manutenção e também em investimentos.

No próximo ano, o órgão administrativo será contemplado com um orçamento recorde de R$ 2,291 bilhões, o que representa um aumento de 34,04% quando se comparado com o recebido em 2022.

Desta quantia, uma das maiores partes vai ser destinada para a área da saúde, que receberá R$ 442 milhões para atender as demandas do município.

Segundo o Semusa, o repasse será utilizado para a manutenção dos serviços oferecidos, sendo assim aproveitado para reformas as unidades e comprar insumos e medicamentos.

Além disso, o orçamento também será voltado para investimentos nas áreas de atenção primária, especializadas, hospitais e prevenção e tratamento de pacientes.

O Portal 6 pediu um detalhamento desses investimentos, mas a Prefeitura ainda não informou qual percentual ou em que serão aportados os recursos.