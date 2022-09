Que algumas casas astrológicas são mais sedutoras, isso já sabemos, porém existem alguns signos que são irresistíveis chegando a ser impossível não se apaixonar por eles.

A verdade é que esses componentes do zodíaco sabem exatamente como mexer com os pretendentes. Sabem seduzir com o olhar, com gestos, surpresas e um romantismo ímpar.

Sem contar o fogo que eles trazem consigo entre quatro paredes, capaz de deixar até os mais insensíveis boquiabertos.

Portanto, se você acha que o seu crush tem um charme ímpar, pode ser que ele esteja dentro dessa lista de signos quentes e irresistíveis. Confira!

3 signos que são irresistíveis e é impossível não se apaixonar:

1. Escorpião

O escorpiano é, por natureza, extremamente sedutor e galanteador e não é por coincidência que assume a posição de primeiríssimo lugar neste ranking.

O nativo é capaz de levar os parceiros à loucura em uma aventura emocionante envolvendo romance e sensualidade.

Ele é considerado selvagem, no bom sentido, divertido, entusiasmado, carinhoso, apaixonante e, claro, muito envolvente.

De fato, os escorpianos são conhecidos por expressar bem sua paixão. Eles se jogam mesmo, depois que passam a confiar, e isso deixa tudo muito intenso.

2. Touro

O taurino não fica nada atrás do escorpiano. Esse signo adora usar e abusar de cada etapa da conquista.

Primeiro, no flerte, ele capricha na troca de olhares, sorrisos e todo aquele charme que o taurino traz consigo. Depois, ele não mede esforços no bom papo.

Apesar de serem bastante românticos, os nativos não apressam nada. Posteriormente, começarão as provocações e muito charme. Preliminares bem realizadas são os pontos fortes deles.

Quem se envolve com um taurino dificilmente sairá dessa relação apático, sem ficar completamente marcado e emocionado.

3. Peixes

Por fim, o pisciano traz consigo a leveza da intuição e sabe exatamente onde ir para conquistar o parceiro. Isso acaba o tornando extremamente sedutor.

O toque, a intensidade e a paixão que o pisciano carrega é irresistível e o torna apaixonante. Ele sabe como prender seu pretendente e, se assim desejar, terá qualquer um na palma de suas mãos.

