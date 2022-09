Paraná Pesquisas/Portal 6: Bolsonaro tem 43,6% e Lula 32,6% das intenções de votos em Goiás

Paraná Pesquisas/Portal 6 divulgada nesta terça-feira (20), aponta que Jair Bolsonaro (PL), candidato a reeleição, lidera a corrida eleitoral em Goiás, com 43,6% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ex-presidente Lula (PT), com 32,6%.

Os números se referem à estimulada, ou seja, os nomes dos candidatos foram apresentados aos eleitores.

O levantamento ouviu 1.540 eleitores entre os dias 15 e 19 de setembro. A margem de erro é de 2,5% pontos porcentuais.

Liderando a terceira via está Ciro Gomes (PDT), com 5,8%. Ele é seguido de perto por Simone Tebet (MDB), com 4,6%. Os dois candidatos estão empatados dentro da margem de erro.

Felipe d’Avila (Novo), Soraya Thronicke (UB) e Vera Lúcia (PSTU), estão com 0,3% das intenções de voto. Padre Kelmon (PTB) tem 0,1%. Constituinte Eymael (DC), Léo Péricles (UP) e Sofia Manzano (PCO) não pontuaram.

Os eleitores que não souberam ou não quiseram responder a pesquisa somam 6%, enquanto 6,4% afirmaram que vão votar nulo ou branco.

A pesquisa é a primeira divulgada pelo instituto desde o início da propaganda eleitoral no rádio e televisão, no dia 16 de agosto.

Em relação ao último levantamento divulgado em agosto, Bolsonaro teve uma queda de 1,5%, saindo de 45,1% para 43,6% e oscilando dentro da margem de erro.

Lula subiu 2,1% pontos porcentuais e agora soma 32,6% das intenções de voto. Em agosto ele somava 30,5%. A variação do ex-presidente também foi dentro da margem de erro.

O levantamento está registrado no TSE sob o nº BR-00649/2022.