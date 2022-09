Paraná Pesquisas/Portal 6 para o Governo de Goiás: Caiado, 62,5%; Mendanha, 24,1%; Major Victor Hugo, 8,5%

Levantamento do Paraná Pesquisas/Portal 6 sobre as intenções de votos do eleitorado ao Governo de Goiás divulgado nesta terça-feira (20) mostra que o atual governador, Ronaldo Caiado (UB), à frente com 62,5%. Os dados são referentes aos votos válidos.

Na sequência, aparecem o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (Patriota), com 24,1% e Major Vitor Hugo (PL), com 8,5%. A margem de erro é de 2,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Outros nomes citados na pesquisa foram os de Wolmir Amado (PT), com 3,1%. Integram também a lista os candidatos Cíntia Dias (PSOL), Edigar Diniz (NOVO) e Professora Helga (PCB), todos com 0,5%.

O levantamento fecha com professor Pantaleão (UP) e Vinícius Paixão (PCO) aparecendo com 0,2%.

Para compor o cenário foram ouvidos entre os dias 15 e 19 de setembro um total de 1.540 eleitores com 16 anos ou mais, distribuídos em 56 municípios.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO – 09247/2022. O nível de confiança do levantamento é de 95%.

Intenção de voto estimulado para Governador de Goiás:

Ronaldo Caiado (UB) – 62,5%

Gustavo Mendanha (Patriota) – 24,1%

Major Vitor Hugo (PL) – 8,5%

Wolmir Amado (PT) – 3,1%

Cíntia Dias (PSOL) – 0,5%

Edigar Diniz (NOVO) – 0,5%

Professora Helga (PCB) – 0,5%

Professor Pantaleão (UP) – 0,2%

Vinícius Paixão (PCO) – 0,2%