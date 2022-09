Candidato à Presidência vem a Anápolis e diz que é necessário olhar para o Brasil que dá certo

O candidato à presidência do Brasil pelo partido Novo, Felipe d’Avila, esteve em Anápolis nesta quarta-feira (21), cumprindo agenda de campanha. A visita ocorre faltando pouco menos de duas semanas para as eleições, no dia 02 de outubro.

Durante a passagem pela cidade, o político destacou a força das indústrias instaladas no município e do agronegócio. Na visão dele, esse é o Brasil que dá certo.

“Nesse mundo da polarização parece que a gente só olha para o que está dando errado no Brasil e tem um Brasil gigantesco dando certo. Está aqui [em Anápolis] a indústria farmacêutica, agronegócio, as indústrias de ponta, é o Brasil que dá certo”.

Além de salientar a força da indústria e do agronegócio no estado, Felipe d’Avila destacou a Região da 44, em Goiânia, um dos maiores polos de comércio de roupas no Brasil.

“O que o empresariado, o trabalhador, o produtor quer, é que o estado pare de atrapalhar as pessoas que estão empreendendo. Com todas essas dificuldades, a pujança do agronegócio, do setor farmacêutico, do comércio da 44, com 160 mil empregos sendo gerados, é esse Brasil que a gente precisa olhar”.