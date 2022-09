Jamais fale essas palavras quando pedir um favor para alguém

Quando vamos pedir um favor para alguém é muito comum agirmos no primeiro momento com um tom de súplica, piedade e até selecionamos bem as palavras que vamos usar para ter aquele pedido atendido.

O problema está quando essa pessoa começa a executar aquela tarefa solicitada e passamos a agir de uma forma não muito legal.

Por exemplo, apressando a pessoa, exigindo que ela faça aquilo rápido.

Ou pior ainda, depois de ter executado o serviço, ainda temos a cara de pau de reclamar do trabalho e dizer que não foi nada bem.

É justamente por isso que hoje selecionamos alguns termos e palavras para você evitar de falar na hora de pedir um favor para uma pessoa.

Porque, caso contrário, você pode acabar irritando-a muito e como consequência, aquele seu pedido pode não ser feito da maneira que você esperava.

Por isso, lembre-se sempre de tratar as pessoas com respeito e educação, independente do grau de intimidade.

Nenhum ser humano merece ser abordado como se não fosse digno de ter um mínimo de consideração e paciência, afinal, cada um age e faz suas tarefas do seu tempo.

Inclusive, segundo a psicologia, cada pessoa possui seu próprio fuso horário e por isso age no seu tempo, porque é assim que ela consegue associar aquele trabalho.

Logo, se um segundo alguém fica apressado ou aborrecendo aquele que executa a atividade, pode desencadear ansiedade e muita frustração nele.

Afinal, quais palavras evitar quando pedir um favor a alguém?

“Pra já”

“Agiliza”

“Terminou?”

“Vai logo”

“Melhore”

