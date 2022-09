Abertas inscrições de concurso público para delegado em Goiás com salário de R$ 23, 8 mil

Alô concurseiros de plantão. O concurso público para delegado substituto da Polícia Civil de Goiás está com inscrições abertas até o dia 20 de outubro. O salário previsto para a função é de R$ 23.811,22.

Para realizar as inscrições, o candidato deve ter o título de bacharel em Direito e preencher o formulário no site. Ao todo, são 44 vagas para delegado, com provas objetivas marcadas para o dia 22 de dezembro.

Além do cargo de delegado, estão previstas mais de 800 vagas para agente de polícia da 3ª classe, escrivão de polícia da 3ª classe e papiloscopista policial de 3ª classe.

Nesses casos, a remuneração é de R$ 6.353,13. O requisito é ser maior de 18 anos e possuir nível superior em qualquer área de conhecimento até a data da posse.

As provas para Escrivão e Papilocopista serão em janeiro de 2023. Os locais de prova, horários e demais informações serão divulgados no site do instituto. Para consultar o edital e saber mais detalhes sobre os cargos e conteúdos, acesse a página da banca organizadora.