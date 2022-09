Jovem passa de estagiário a analista de Gente e Performance da Ambev

As oportunidades que o estágio pode gerar na vida dos estudantes. No mês em que se comemora o Dia do Estagiário (18 de agosto), esse foi o tema discutido, na segunda-feira (22), no programa A Indústria Tá On, produzido internamente pela Fieg e transmitido ao vivo todas as segundas-feiras pelo YouTube do Sistema Fieg e disponibilizado em podcast.

A apresentadora do programa e jornalista Sandra Persijn, gerente da Assessoria de Comunicação da Fieg, recebeu a gerente de Desenvolvimento Profissional do IEL Goiás, Tarciana Nascimento, e o analista de gente e performance da Ambev, em Anápolis, Lucas Posse.

A mesa tratou da importância dos estagiários, tanto para a carreira profissional, quanto para a saúde das empresas, que cada vez precisam se oxigenar mais.

Números atualizados do IEL Goiás, mostraram que, em relação aos primeiros oito meses de 2021, este ano teve um aumento de 50% na inserção de estudantes no campo de estágio.

“Este aumento é muito interessante, pois há uma crescente demanda das empresas, que estão dando cada vez mais oportunidades aos estagiários nas mais variadas áreas. Ao mesmo tempo, o estudante está podendo escolher a vaga que ele quer, de acordo com sua identificação com o propósito da empresa”, salientou Tarciana.

Lucas, de 27 anos, começou na Ambev como estagiário em 2020 e foi efetivado um ano depois. O analista de gente e performance falou sobre sua experiência de ter começar como estagiário e estar sendo bem-sucedido na carreira, inclusive lidando com estagiários diretamente no seu trabalho.

“É muito importante fazer uma boa escolha em relação à empresa que o estudante quer estagiar. Não adianta ter um currículo superpreparado e a pessoa acabar trabalhando em um local que não gosta. Isso pode ser decisivo para sua carreira”, afirmou Lucas.

“Quando surgiu a possibilidade de eu estagiar na Ambev, eu gostei da empresa, me dediquei, fui atrás da oportunidade e isso mudou completamente minha vida inteira”, completou.

Hoje, no cargo em que ocupa, Lucas lida diretamente com estagiários e acredita estar efetivado na empresa há quase dois anos, o torna um vetor de possibilidades para as pessoas.

“Temos que abrir portas para outras pessoas assim como foram abertas para nós. Hoje em dia, as empresas estão dando muito espaço para o estagiário, que tem que se dedicar para conquistar este espaço e formatar sua trilha de carreira. Nosso vice-presidente começou como Aprendiz. O mesmo aconteceu com meu gerente de fábrica. E eu estou em busca sempre de melhorar em meu trabalho”, exemplificou Lucas.

Para Tarciana, o estudante tem que entender os objetivos e as propostas da empresa. Segundo ela, a maioria dos estudantes não tem experiência profissional e, quando o IEL vai divulgar as vagas dentro da sala de aula e explicar o que é aquela oportunidade, isso começa a despertar o interesse do estudante.

“Quando vai para a prática, o estudante consegue ter a real dimensão do que quer fazer ou não quer. O dia a dia vai definir sua meta”, pontuou Tarciana.

A gerente de Desenvolvimento Profissional do IEL Goiás explicou que as empresas estão em busca de profissionais qualificados em várias áreas e, muitas vezes, não estão encontrando. Por isso, elas vêm optando por contratar estagiários e desenvolvê-los.

“Nossas pesquisas mostram que 70% dos estagiários são contratados pelas empresas. Existe uma necessidade das empresas que vai ao encontro da necessidade do estagiário em se preparar para trilhar sua carreira dentro dessa empresa”, ponderou Tarciana.

Tarciana e Lucas também falaram sobre o Prêmio IEL de Estágio, que teve suas inscrições encerradas na última segunda-feira (22) e terá sua cerimônia de premiação realizada no dia 28 de setembro.

“É uma oportunidade de aparecer para sua empresa e para outras. Quem não é visto, não é comprado. E o Prêmio IEL de Estágio é uma grande oportunidade para isso”, apontou Lucas, que informou que houve inscrições de vários estagiários da Ambev.

Para acompanhar a entrevista completa, é só acessar o link: https://www.youtube.com/watch?v=bAzffypC46E