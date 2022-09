MP recomenda que Roberto Naves não utilize comissionados para panfletagem política

Faltando nove dias para as eleições, o Ministério Público Eleitoral (MP Eleitoral) recomendou que Roberto Naves (PP) se abstenha de utilizar servidores comissionados da Prefeitura de Anápolis para fazer panfletagem política.

O documento foi assinado pela promotora eleitoral Adriana Thiago Marques, que atua na 3ª Zona Eleitoral, e endossado pelo procurador regional Célio Vieira da Silva.

De acordo com o MP Eleitoral, houve diversas denúncias de que Roberto estaria colocando, durante e aos finais semana, os funcionários da Administração Municipal para fazer campanha aos candidatos apoiados por ele.

Segundo o órgão, a utilização de bens ou serviços públicos em benefício de candidatos configuram crimes cíveis e criminais, como improbidade administrativa e de responsabilidade.

Em nota ao Portal 6, a Prefeitura de Anápolis informou que a recomendação está sendo seguida desde o início do período eleitoral.

Confira a nota completa:

A Procuradoria Geral do Município de Anápolis esclarece que, desde o início do período eleitoral, o chefe do poder executivo determinou que nenhum servidor municipal participe de qualquer ato de campanha eleitoral em horário de expediente ou de forma involuntária. Portanto, a recomendação do MP já está sendo cumprida desde o início do período eleitoral.

O prefeito de Anápolis também determinou aos secretários que o trabalho de todas as pastas continue sendo realizado dentro da rotina e seguindo os critérios de qualidade.