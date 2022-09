Justiça Eleitoral suspende divulgação de pesquisa contratada pelo DM Anápolis

O juiz eleitoral Mark Yshida Brandão impugnou a pesquisa que o Instituto Lupa pretendia fazer em Anápolis a pedido do jornal DM Anápolis.

As entrevistas começariam neste domingo (25) e a publicação do resultado estava prevista para ocorrer na próxima quarta-feira (28) com o desempenho de candidatos a deputado estadual, federal, senador, governador e presidente.

Na liminar, o magistrado reconheceu que há vícios nos questionários apresentados pelo Instituto Lupa, dentre eles a omissão dos nomes de diversos candidatos no questionário estimulado e a ausência de informações importantes como bairros e regiões que seriam visitadas.

O juiz Mark Ysgida determinou ainda uma multa de R$ 50 mil caso a pesquisa seja divulgada.

Consta no sistema do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) que a representação foi apresentada pelo candidato a deputado federal Brigadeiro Bragança, do União Brasil.

Outra também foi protocolada pelo candidato Michel Roriz, do Cidadania, mas até o momento desta publicação ainda não havia sido apreciada pela Justiça Eleitoral.