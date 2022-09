Problema no carro acabou ajudando homem ganhar meio milhão na loteria

A história de um estadunidense que, graças a um problema no carro, decidiu comprar um bilhete da sorte e foi premiado com US$ 100.000 (mais de R$ 514 mil) tem impressionado pessoas no mundo todo.

O homem, que vive no estado de Missouri (EUA), explicou que teve de fazer uma parada de emergência, com o carro superaquecido, e acabou sentindo vontade entrar na loja Casey’s General Store, na cidade de Doniphan.

Lá, ele se sentiu atraído pelo ticket de loteria instantânea ‘Fun 5s’ e comprou o bilhete, enquanto o veículo ainda se recuperava da alta temperatura.

O estadunidense raspou o papel e entregou novamente ao funcionário da loja, para que fosse escaneado. Despretensioso, o sortudo ficou sabendo imediatamente da bolada que havia faturado.

“Ela me disse que ganhei US$ 100.000 e eu fiquei tipo, ‘Doce mãe de Jesus. Acho que era o meu dia’”, comentou.

Agora, com todo o dinheiro, o homem afirmou que pensa em utilizar parte do prêmio para comprar um carro novo, já que o atual estava dando bastante problemas.