Denise Carvalho confia em mobilização da militância para virar na reta final

A candidata ao Senado Denise Carvalho (PCdoB) aposta na mobilização da militância de esquerda para elegê-la no dia 02 de outubro. Na pesquisa Serpes/O Popular, divulgada na sexta-feira (23), ela aparece em sexto, com 4,9% das intenções de voto.

Ao Portal 6, Carvalho apontou a capilaridade da federação com PT e PV, além do PSB – que integra apenas a coligação – como trunfo.

“Nossa militância é o principal patrimônio. É uma militância consciente. São quatro partidos com grande histórico em Goiás. Temos capilaridade. Os quatro partidos da nossa federação estão organizados no estado inteiro. Acreditamos muito que a reta final vai ter virada”, disse.

A candidata destacou ainda que sentiu “nas ruas o desejo de ter uma nova forma de fazer política” e, portanto, espera ser eleita senadora no dia 02 de outubro. “Meu nome vai aparecendo como uma possível mudança”, frisou. “O crescimento vem acontecendo de forma constante e firme. Comecei com zero e venho crescendo de forma sistemática”, completou.

Economia verde e orçamento secreto

Denise Carvalho garantiu que, se eleita, não fará uso das emendas do relator, que ficaram popularmente conhecidas como orçamento secreto.

“É uma ferramenta de corrupção. Essa medida tem que ser abolida do Brasil. O que precisamos do orçamento nacional é uma inversão de foco. Hoje, 43% do orçamento vai para pagar juros, não para investimentos estratégicos. Precisamos mudar isso para resolver problemas dos setores estratégicos para o país”, argumentou.

A candidata também defendeu uma economia verde e sustentável, com combate às ações de degradação ambiental. “Há um potencial enorme da economia verde, digital, de base tecnológica. É preciso agregar valor aos nossos produtos que são exportados, hoje, in natura”, asseverou.