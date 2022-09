Inscrições abertas para mais de mais de mil vagas em cursos técnicos gratuitos no Senac Goiás

O Senac Goiás está com mais de mil vagas gratuitas em aberto para cursos técnicos nas mais diversas áreas de atuação, em todo o Estado.

Os cursos disponíveis são de Técnico em Administração, Técnico em Informática, Técnico em Logística, Especialização Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência, Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica, Técnico em Recursos Humanos, Técnico em Segurança do Trabalho e Técnico em Agronegócio.

As oportunidades são destinadas exclusivamente para pessoas em situação de vulnerabilidade social, cujo a renda familiar mensal por integrante da família, não ultrapasse dois salários mínimos.

Os alunos que se matricularem para aulas em Goiânia ou Aparecida de Goiânia, ainda serão contemplados com um vale-transporte.

Além da capital e da região Metropolitana, os cursos também serão ofertados em Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Ceres, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Quirinópolis e Rio Verde.

Os interessados podem realizar a inscrição de forma prática com o preenchimento de um formulário disponível no site do Senac, ou presencialmente em alguma unidade da instituição.

Cursos por cidades goianas:

Goiânia

Técnico em Administração

Técnico em Informática

Técnico em Logística

Aparecida de Goiânia

Técnico em Logística

Técnico em Recursos Humanos

Anápolis

Técnico em Administração

Caldas Novas

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Técnico em Segurança do Trabalho

Catalão

Técnico em Administração

Técnico em Recursos Humanos

Ceres

Técnico em Administração

Especialização Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência

Itumbiara

Técnico em Administração

Técnico em Logística

Especialização Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência

Jataí

Técnico em Administração

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Recursos Humanos

Especialização Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência

Luziânia

Técnico em Administração

Especialização Técnica em Instrumentação Cirúrgica

Mineiros

Técnico em Administração

Técnico em Agronegócio

Quirinópolis

Técnico em Logística

Técnico em Segurança do Trabalho

Técnico em Agronegócio

Especialização Técnica de Enfermagem em Urgência e Emergência

Rio Verde

Técnico em Administração