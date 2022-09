Johnny Depp e advogada não têm planos de ter um namoro exclusivo, diz site

Dias após vir a público o namoro do ator Johnny Depp, 59, e a advogada britânica Joelle Rich, que o defendeu em uma ação contra o tabloide The Sun, fontes próximas ao casal afirmaram que os dois ainda não têm planos de tornar o relacionamento exclusivo. A informação é do site TMZ.

Segundo a publicação, a relação dos dois foi muito importante durante a batalha judicial que o ator enfrentou com a ex-mulher, Amber Heard, 36. Rich, que estaria em vias de se divorciar, deixou a família no Reino Unido para apoiá-lo nos Estados Unidos, apesar de não fazer sua defesa naquela ação.

Apesar disso, os dois não estão em um relacionamento exclusivo, afirmou uma pessoa próxima ao ator. Depp teria, inclusive, sido flagrado em momento íntimo com uma mulher nos bastidores da gravação de seu novo filme na França. Segundo o TMZ, Rich está mais interessada em um namoro exclusivo.

Antes de o namoro dos dois vir à tona, chegou-se a especular que o ator estivesse envolvido com Camille Vasquez, a advogada que ganhou o processo contra Heard. Na época, Vasquez negou a informação. Ela disse que se tratava de um rumor “sexista” e que isso seria “antiético”.

Depp enfrentou duas ações judiciais após ser acusado de agressão por Heard. Uma delas, movida por ele, no Reino Unido, contra o tabloide The Sun, que publicou declarações da atriz, terminou com vitória do jornal. A outra, de difamação, movida por ele e pela ex, foi julgada nos EUA e teve Depp como parcialmente vitorioso.