Regiões de Goiás podem começar semana com tempestades e rajadas de vento; veja onde

A última semana de setembro em Goiás será marcada por tempestades, rajadas de vento e raios. É o que indica previsão do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Nesta segunda-feira (26) e terça-feira (27), em praticamente todo o estado, o tempo varia entre nebulosidade e sol, com a formação de áreas de instabilidade. Com isso, a tendência é que os municípios recebam pancadas de chuvas isoladas, principalmente nas regiões Leste e Oeste.

Em algumas localidades, de acordo com o Cimehgo, as precipitações podem vir no formato de tempestades. O grande volume de chuvas deve vir acompanhado, ainda, de rajadas de vento e raios.

Por outro lado, de quarta-feira (28) até sábado (1º), a previsão é que as áreas de instabilidade percam intensidade. Neste período, portanto, as chuvas ficam mais esparsas.

Em Goiânia, a previsão para esta segunda é de variação de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, com temperatura máxima podendo chegar aos 31ºC e mínima de 20ºC. A umidade relativa do ar deve variar entre 35% a 90%.

O tempo em Anápolis apresenta o mesmo cenário no início da semana, mas com máxima de 30ºC e mínima de 19ºC. Os anapolinos contarão com umidade do ar girando de 30% a 90%